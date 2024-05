Seleção brasileira de bocha é convocada para a Copa do Mundo

A Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) convocou os atletas que irão representar a seleção brasileira de bocha paralímpica na Copa do Mundo da modalidade. A competição acontecerá entre os dias 29 de maio e 7 de junho no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo-SP. O Brasil será representado em todas as classes, com três atletas na BC1, dois na BC2, três na BC3, e três na BC4, totalizando 11 jogadores entre homens e mulheres.

Entre os atletas que participarão da competição estão a pernambucana Andreza Vitória, campeã mundial em 2022 na classe BC1 (que podem jogar com as mãos ou com os pés e que contam com a opção de um auxiliar). Também estarão presentes os paulistas Maciel Santos, medalhista de ouro dos Jogos Paralímpicos de Londres-2012 na classe BC2 (que não tem opção de assistência) e Evelyn Oliveira, ouro nos Jogos do Rio-2016 na disputa de pares da classe BC3 (para atletas com deficiências severas e que podem usar calha e ter auxílio de outra pessoa). Além disso, todos os atletas se concentrarão no CT Paralímpico antes da Copa do Mundo, para a realização da quarta fase de treinamento da bocha em 2024. O evento iniciou nesta quarta-feira (22) e terá duração até a próxima terça-feira, dia 28 de maio.