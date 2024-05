Corinthians vence Bragantino no Brasileiro Sub-20 Feminino

A tarde de jogos começou com um clássico San-São. Evelin abriu o placar para o Santos, após receber a bola na entrada da área e chutar no ângulo. No final do primeiro tempo, a paraguaia Fatima Acosta empatou para o São Paulo. Ela mandou uma finalização de fora da área, encobrindo a goleira santista, empatando o jogo em 1 a 1. Em seguida, em mais um duelo paulista, o Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Marussi e Rafa Rodrigues abriram o placar para as alvinegras no Parque São Jorge. No segundo tempo, Agnes descontou para as Bragantinas.

No Distrito Federal, o Minas Brasília goleou o JC FC por 6 a 0. Letícia foi o destaque do jogo anotando um hat-trick. Nayara, Rebeca e Raquelzinha anotaram os outros gols da equipe brasiliense. Já em Pernambuco, o Fluminense ganhou do Sport por 3 a 2.Leandra e Dudinha abriram o placar para as tricolores no início do jogo, com Kaline anotando dois gols para empatar a partida. No segundo tempo, Julia fez o terceiro do Fluminense e garantiu a vitória carioca. Por fim, no clássico de Minas Gerais, América e Atlético empataram sem gols.