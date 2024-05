Beatriz Kamille leva prata no Mundial Juvenil de LPO

O Brasil foi ao pódio no Campeonato Mundial Juvenil de levantamento de pesos em Lima, no Peru. Beatriz Kamille ficou em segundo lugar no arremesso na categoria aé 49kg. A brasileira levantou 91kg para ficar com a medalha de prata. No total, Beatriz ficou na quarta colocação, enquanto no arranco ela terminou em sexto lugar.

A brasileira começou sua participação no arranco, onde acertou suas tentativas para 68kg e 71kg. Na terceira rodada, Beatriz Kamille pediu 73kg, mas não conseguiu validar a marca. Dessa forma, Bia ficou em sexto lugar no arranco. Em seguida, no arremesso, Beatriz Kamille começou bem acertando seu levantamento para 87kg. Ela errou a tentativa para 90kg, mas acertou em 91kg, ficando em segundo lugar no arremesso. No total, a Beatriz terminou na quarta colocação com 162kg, apenas um quilo atrás da francesa Margot Kochtova, que levou dois bronzes com 74kg no arranco e 163kg no total. A espanhola Lucia Gonzalez ficou com duas medalhas de ouro, com 93kg no arremesso e 169kg no total. Já a campeã do arranco foi Ogulshat Amanova, do Turcumenistão, com 77kg. Ela ficou em segundo lugar no total com 168kg e em terceiro no arremesso, com os mesmo 91kg de Beatriz de Lima.