Estrela Vermelha abre 2-0 nas finais da ABA League

O Estrela Vermelha está a uma vitória de conquistar o pentacampeonato da ABA League, a Liga Adriática de basquete. Nesta quarta-feira (15), a equipe do brasileiro Yago Mateus venceu mais um Derby Eterno contra o Partizan Belgrado, de Bruno Caboclo, por 80 a 73. Com isso, abriu 2 a 0 na série de cinco jogos das finais.

Diferentemente do show dado no primeiro jogo, Yago Mateus fez uma partida mais "discreta" nesta quarta-feira. O armador brasileiro jogou por volta de 24 minutos e anotou 8 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências. Já Bruno Caboclo marcou 11 pontos e pegou seis rebotes. Nemanja Nedovi?, do Estrela Vermelha, foi o grande destaque. Eleito melhor em quadra, Nedovi? foi o cestinha da partida com 21 pontos. Assim como no primeiro jogo, a segunda partida foi definida nos detalhes. O Partizan começou na frente, mas o Estrela Vermelha conseguiu a virada logo em seguida. Mesmo assim, a distância do placar permaneceu pequena até o último quarto. Nele, os donos da casa levaram a melhor depois de iniciar com uma sequência de 9-2 e sustentar a distância. Uma estatística interessante sobre o time alvirrubro foi o número de assistências. Foram 19 contra apenas 8 dos rivais.