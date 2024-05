Favoritas vencem na abertura da Etapa de Curitiba do Nacional

2º dia do Principal Feminino e estreia do Masculino

A chave de simples do Principal Feminino da 2ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton continua nesta quinta-feira (16) com a estreia de Juliana Viana, representante do Brasil no naipe feminino nos Jogos Olímpicos Paris-2024. A jogadora, de 19 anos, duela com Ana Julia Ywata, às 10h45 (horário de Brasília). Além dela, Jeisiane Alves, líder do Ranking Nacional e ganhadora da 1ª Etapa, terá pela frente Geisa Oliveira, no mesmo horário.

Além da simples do Principal Feminino, a quinta-feira (15) terá rodada completa do torneio individual do Principal Masculino da Etapa de Curitiba do Nacional de Badminton. Então, os dois naipes do simples Principal estarão em ação. Destaque para Donnians Lucas Oliveira, vencedor da 1ª Etapa do Nacional de Badminton, disputada em São Paulo, e 2º colocado do Ranking Nacional. Ele inicia na competição duelando com Welton Menezes, às 10h30. Arthur Pomoceno, líder do RN entra em quadra um pouco antes, às 10h15, contra João Pedro Aveiro Munhoz.

Atletas paralímpicos em ação no Nacional de Badminton

Vitor Tavares, classificado para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 na classe SH6, disputada por atletas de baixa estatura, entrou em quadra nesta quarta-feira (15) pelo Nacional de Badminton. Ele jogou na chave de simples do Masculino B encarou Kelven Duarte. O paranaense perdeu por 2 sets a 0: 21/14 e 21/8. Já Rogério Junior, da classe SL4 no parabadminton, teve melhor sorte e, portanto, venceu Renzo Avalos, por 2 a 0 (21/11 e 21/13)

"Foi uma estreia muito boa. Competir em casa é bem tranquilo, pois estou bastante acostumado com o clima. Estou bem feliz de competir pelo clube e está sendo uma experiência muito boa. Esse já é o terceiro torneio que jogo no convencional e isso tem sido importante para pegar ritmo. Jogar com pessoas que não tem deficiência faz muito sentido para mim", destacou Rogério Junior.