Ingrid Martins vai à semifinal do WTA 125 de Parma, na Itália

A brasileira Ingrid Gamarra Martins se classificou para a fase de semifinal da chave de duplas do WTA 125 de Parma, na Itália. A tenista carioca, que atualmente ocupa a 57ª posição do ranking mundial, buscará sua vaga na grande decisão na próxima sexta-feira (17).

Competindo ao lado da francesa Elixane Lechemia, Ingrid derrotou a dupla formada pela holandesa Isabelle Haverlag e pela mexicana Renata Zarazúa por 2 a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). A brasileira e sua parceira anotaram dois aces e se destacaram no retorno de saques, terminando com 46,2% de aproveitamento na conversão de pontos. Elas retornarão às quadras na sexta-feira (17), onde irão encarar quem vencer do duelo entre as britânicas Alicia Barnett e Freya Christie e Jesika Male?ková e Conny Perrin, da República Tcheca e Suíça, respectivamente. "Fizemos um bom jogo, primeira vez jogando juntas, conseguimos trabalhar algumas jogadas que fizemos no treino. Tivemos uma paralisação pela chuva, quando voltamos estivemos concentradas para não deixar baixar o ritmo e intensidade e fechar bem. Amanhã é mais um dia de treino para ajustar os detalhes para a semi na sexta" resumiu a atleta brasileira de 27 anos.