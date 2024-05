Fortaleza assume liderança do grupo no Brasileiro Sub-20

Novo líder na área! Jogando em casa, o Fortaleza superou o Botafogo por 2 a 1 e subiu para a primeira colocação do grupo C do Brasileiro Feminino Sub-20. Com o resultado ,a equipe cearense somou 18 pontos em sete rodadas disputadas e ultrapassou o Flamengo na sua chave. No outro confronto do dia, o Corinthians derrotou o Atlético-MG, fora de casa, pelo placar de 2 a 0.

O Leão do Pici tirou o zero do marcador apenas na reta final do primeiro tempo, quando a centroavante Geicy recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou forte para fazer 1 a 0. Minutos depois, a própria Geicy aproveitou uma saída de bola ruim do Botafogo, driblou a defesa e finalizou por baixo das pernas da goleira Maria Alyce, ampliando a vantagem das cearenses. Já na segunda etapa, as cariocas diminuíram com um gol da meia Cabral. Na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG localizado na cidade de Vespasiano, o Corinthians venceu o rival mineiro por 2 a 0. No final do primeiro tempo, a meia Nicole Marussi, camisa 10 do clube paulista, colocou as Brabinhas da Fiel em vantagem. Mais tarde, a atacante Manu Teixeira deixou o seu na metade da etapa final e sacramentou o triunfo do Timão como visitante, que assumiu a liderança do grupo A do Brasileiro Sub-20.