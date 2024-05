Jogos Juvenis viram motivação extra no Regional Centro-Norte

Por outro lado, alguns sonham com a primeira convocação para o evento, como o goleiro Luiz Henrique Moreno, de 16 anos, da Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal). "Estou muito feliz por disputar o Regional Centro-Norte pela primeira vez e espero fazer uma boa competição para, quem sabe, ser convocado", explicou. Ele é filho do ala Leandro Moreno, que também joga goalball e foi medalhista de prata em Londres 2012.

Adef se reabilta

A segunda rodada do Regional Centro-Norte de futebol de cegos teve a recuperação dos atuais campeões da Adef (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal). Eles se reabilitaram da derrota na estreia e venceram a Acelgo, do Álvaro, por 1 a 0. O gol foi do argentino Daniel Iturria. O outro time "da casa", a Uniace fez 2 a 1 na ADVP-PA (Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas) com dois do chileno Victor Silva, que é um dos artilheiros da competição, com quatro tentos anotados.

Dividindo a artilharia com o chileno, Maxwell também marcou duas vezes no triunfo da AMC-MT por 3 a 0 (Associação Mato-Grossense de Cegos) diante do CFCP-PA (Clube de Futebol para Cegos do Pará). Raynã fez o terceiro gol do duelo. Na última partida, o Ismac-MS (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) bateu o Udevima-AM (União dos Deficientes Visuais de Manaus) por 1 a 0.