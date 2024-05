Helena e Tainara são relacionadas para jogo contra a Coreia

Rio de Janeiro - O técnico Zé Roberto Guimarães definiu na noite desta quarta-feira (15) a lista de 14 jogadoras relacionadas para o jogo da seleção brasileira de vôlei feminino contra a Coreia do Sul na segunda rodada da Liga das Nações. O duelo ocorrerá nesta quinta-feira (16), às 14h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A novidade é a presença da ponteira Helena e da oposta Tainara.

As duas jogadoras não haviam participado da partida de estreia da VNL, em que Brasil derrotou o Canadá por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 26/24 e 25/12), na última terça-feira. Helena e Tainara substituem a ponteira Pri Daroit e a ponteira/oposta Rosamaria, que estiveram relacionadas no duelo da abertura da competição. Rosamaria, aliás, foi um dos destaques da seleção, ao anotar 12 pontos.

Como uma novidade para esta temporada, a Liga das Nações permite que a lista de 14 jogadoras relacionadas seja alterada a cada jogo. Até o ano passado, o plantel de 14 atletas deveria ser o mesmas ao longo das quatro partidas de uma mesma semana. Junto à comissão técnica, o Brasil trabalhará com 18 jogadoras nesta primeira fase, revezando as atletas relacionadas a cada jogo.