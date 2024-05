RB Bragantino surpreende o Palmeiras pelo Brasileiro Sub-20

Outros jogos do dia

Além do confronto entre Palmeiras e RB Bragantino, outros três jogos foram disputados pelo Brasileiro. Em Belo Horizonte, o América fez o dever de casa e superou o Santos por 2 a 0, com gols do volante Henrique Braga e do meia Jhonatan Lima. A vitória fez com que o Coelho subisse muitas posições na tabela geral e ocupasse o 10º lugar, a dois pontos da zona de classificação ao mata-mata. O Peixe, por sua vez, parou na terceira colocação.

No Estádio Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, o Fluminense recebeu o Cuiabá e bateu o rival por 1 a 0. O lateral-direito Julio Fidelis decidiu a partida para o Tricolor, que se aproximou do G-8 do torneio nacional. Por outro lado, mesmo com a derrota, o Cuiabá se manteve entre os, hoje, classificados ao mata-mata, com 11 pontos.

Por fim, no duelo mais movimentado desta quarta-feira (15), Bahia e Goiás ficaram no empate por 3 a 3. O Tricolor de Aço saiu vencendo com gol do atacante Tiago Souza. Logo depois, o Esmeraldino virou no início do segundo tempo. O zagueiro Danilo Cunha volante Larson balançaram as redes. Mais tarde, Tiago voltou a marcar para os baianos, enquanto o promissor Hwaskar colocou os goianos na frente. Já na reta final, o centroavante José Waliffer sacramentou o resultado em 3 a 3.