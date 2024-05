Lutador da seleção brasileira é agredido em estação de trem

O lutador Gabriel Campolina dos Santos, atleta da seleção brasileira de taekwondo, sofreu uma agressão em frente a uma estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), localizada na cidade de São Caetano do Sul-SP. A informação foi divulgada pelo jornalista Demétrio Vecchioli, na coluna Olhar Olímpico, do UOL.

Gabriel, que estava sentado na escada da estação ao lado de uma amiga (Sabrina Soares dos Reis Santos), levou um chute por trás de Matheus Cerqueira Santana. O motivo para a agressão foi pelo lutador, que é um homem negro, estar abraçado com uma mulher branca. Ele reagiu ao chute acertando uma joelhada no agressor, que também foi linchado por outras pessoas que ouviram suas falas de cunho racistas. Guardas municipais presentes no local contiveram a situação. Segundo apurado pela coluna, Matheus foi levado à delegacia e alegou que agrediu Gabriel Santos por estar "estressado". Ele foi preso em flagrante, em São Caetano do Sul, por injúria racial e lesão corporal. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifestou seu repúdio diante do ocorrido e reforçou o apoio ao lutador de 23 anos.