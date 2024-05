Nícolas Sessler é top-30 no primeiro dia no Tour of Hellas

O Brasileiro Nícolas Sessler iniciou sua campanha no Tour of Hellas de ciclismo de estrada nesta quarta-feira (15). No primeiro dia da corrida realizada na Grécia, Sessler conseguiu chegar na 30ª colocação na etapa de abertura. Antes disso, ele competiu no contrarrelógio e ficou fora do top-100.

Duas provas marcaram o primeiro dia do tour grego. A primeira foi o desafio de 6km do contrarrelógio. Nele, Sessler acabou ficando com a 101ª posição ao concluir a distância em cerca de 7min41s. O português Iuri Leitão foi o primeiro colocado ao fechar em 6min43. Aaron Gate, da Nova Zelândia, veio logo depois com 6min48. O sérvio Jakub Otruba completou o pódio com 6min51. Em seguida, os ciclistas entraram na estrada para o trajeto de 92,46km entre as cidades de Thessaloniki e Paralia Katarinis. Nessa prova, Sessler chegou junto com o primeiro pelotão e conseguiu o 30º lugar da etapa. Leitão chegou em segundo, enquanto o italiano Jakub Mareczko venceu. O neozelandês Blake Agnoletto completou o pódio.