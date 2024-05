Isaquias Queiroz conquista o ouro no C1 1000m em Szeged

Esta foi a primeira aparição internacional de Isaquias Queiroz no ano olímpico. Ele encerra sua participação com 100% de aproveitamento, vencendo todas as baterias das duias provas que disputou: o C1 500m (distância não-olímpica) e o C1 1000m (distância olímpica). Dono de quatro medalhas olímpicas, o baiano de 30 anos buscará seu segundo ouro em Paris-2024.

Gabriel e Mateus conquistam bronze

Outra medalha brasileira na primeira etapa a Copa do Mundo de canoagem velocidade veio com os jovens Gabriel Nascimento e Mateus Nunes. Eles faturaram um bronze no C2 1000m, marcando 3min37s25. Os italianos Gabriele Casadei/Carlo Tacchini levaram o ouro com 3min31s32, enquanto os poloneses Kacper Sieradzan/Adrian Klos conquistaram a prata com 3min36s42.

Mateus Nunes, que tem apenas 17 anos de idade, também competiu no C1 1000m em Szeged, naquela que foi sua estreia em competições internacionais na categoria adulta. Ele disputou a semifinal na mesma bateria que Isaquias Queiroz e terminou em sétimo lugar, com 4min03s52, 13 segundos atrás do último classificado para a final. Somente os três melhores de cada série avançaram à disputa por medalhas.