Giovanna Santos para nas oitavas no último dia do GS de Astana

Giovanna Santos foi a única brasileira a vencer uma luta no terceiro e último dia de disputas do Grand Slam de Astana de judô, no Cazaquistão, neste domingo (12). Atleta da categoria acima de 78kg, ela superou a estreia e caiu nas oitavas de final para a francesa Romane Dicko. Rafael Macedo e Marcelo Gomes também competiram, mas caíram ainda na estreia na categoria até 90kg.

Fazendo sua terceira aparição internacional no ano, Giovanna Santos estreou vencendo a cazaque Aida Toishibekova, com dois waza-aris. Em seguida, enfrentou uma pedreira: Romane Dicko, líder do ranking mundial no peso pesado feminino. A francesa projetou a brasileira e conseguiu a vitória por ippon, confirmando seu favoritismo. Dicko seguiu na competição e, mais tarde, sagrou-se campeã.

Entre os outros brasileiros do dia, Rafael Macedo e Marcelo Gomes ficaram de bye na primeira rodada no peso médio masculino e caíram logo na primeira luta, pela fase de 16 avos. Atleta mais bem ranqueado da categoria, o olímpico Rafa perdeu para o mongol Altanbagana Gantulga ao sofrer três shidôs. Já Marcelo caiu diante do russo Yahor Varapayeu por ippon.