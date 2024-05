Pedro e Henrique conquistam o título do Futures de Pingtan

Os brasileiros Pedro Oliveira e Henrique Camboim conquistaram o título do Futures de Pingtan de vôlei de praia. Eles superaram uma jornada dupla neste domingo (12) e venceram os canadenses MacNeil/Russell por 2 sets a 1 (21/12, 13/21 e 15/11) na final. Entre as mulheres, Julhia e Marcela ficaram com a medalha de bronze.

Pedro e Henrique chegaram nas semifinais depois de três vitórias e uma derrota nas primeiras rodadas. Na semi, derrotaram os israelenses Day/Katriel por 2 a 1 (17/21, 21/15 e 15/7). Já na grande decisão, disputada horas mais tarde, conseguiram uma nova vitória no tie-break, desta vez diante de uma dupla pan-americana.

Este foi o sexto título de uma dupla brasileira em um evento do Circuito Mundial de vôlei de praia nesta temporada, o primeiro de Pedro/Henrique. Foi, também, a primeira conquista brasileira em um torneio de nível Futures (o menor entre três categorias). Agora, o país tem três títulos Elite 16, dois Challenge e um Futures neste ano.