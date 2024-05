Corinthians faz oferta para renovar com Cássio; Cruzeiro espera por goleiro

Em reunião com a diretoria do Corinthians, o goleiro Cássio recebeu oferta de renovação até o fim de 2025, entendendo que a má fase do atleta não se resume a trajetória dele no clube, e que há um projeto para que o atleta de 36 anos se aposente no Timão.

Nos últimos dias, o goleiro corintiano recebeu ofertas do Cruzeiro e do Santos. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do UOL, Cruzeiro se reuniu com o empresário de Cássio, Carlos Leite, nos últimos dias. O clube mineiro se adiantou e já estaria discutindo até mesmo os valores do contrato, que seria de três anos.

Cássio passou a ter o futuro em dúvida no Timão após uma série de críticas ao seu desempenho, e sua última partida foi na derrota por 1 a 0 diante do Argentinos Juniors (ARG), pela Copa Sul-Americana, em que foi criticado pelo gol sofrido. Desde então, Carlos Miguel foi promovido a titular do gol alvinegro.