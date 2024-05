Zagueiro do Bayern diz que árbitro admitiu erro em lance de impedimento

Nós temos regras no futebol. E a regra diz que, se não for um impedimento claro - e não era -, temos que seguir a jogada até o fim. Apitar no último minuto desse jeito… Eu acho que é um grande erro. Não sei se estava impedido ou não, mas tinha que checar. Se não checar, como vai saber?

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Real Madrid teve um gol anulado em campo e validado após checagem do VAR. De Ligt citou o segundo gol de Joselu, que deu a vitória aos espanhóis. No caso, o lance seguiu até o fim, o árbitro invalidou a jogada, mas as linhas traçadas pelo vídeo mostraram que a posição do atacante merengue era legal.

O segundo gol do Real Madrid, do Joselu, com passe do Rudiger, foi assim. Ele não estava impedido por pouco. Se o árbitro apitasse, a jogada teria parado também. Essa foi a diferença. E é uma vergonha.

O defensor evitou culpar a arbitragem pela derrota do Bayern de Munique. De Ligt ainda admitiu que a falta de títulos na temporada é um sinal de alerta para o elenco, que deve buscar evolução na próxima temporada.