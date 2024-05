João e Marina retomam posição no Mundial de Nacra 17

João Siemsen e Marina Arndt retomaram a 14ª posição no Campeonato Mundial da classe Nacra 17. Nesta quinta-feira (9), a dupla brasileira disputou mais três regatas e ganhou uma posição na classificação geral do torneio. No Europeu de 49er, Nicolas Bernal e Abdulklech tiveram bom resultado, mas permanecem em 50º lugar.

Ao longo das três regatas do dia, João e Marina somaram 20 pontos, melhor resultado da dupla até aqui. Na primeira regata, conseguiram a 4ª posição, enquanto chegaram em 8ª lugar nas outras duas. Dessa forma, somando aos resultados dos dias anteriores, eles têm 57 pontos perdidos e subiram para o 14º lugar. Até o momento, João Siemsen e Marina Arndt já disputaram nove regatas no Mundial da classe Nacra 17. A competição ainda prevê mais oito corridas antes da regata medalha. Uma dupla italiana lidera a prova com 12 pontos perdidos. Além disso, também possuem outra embarcação em terceiro lugar, com 23 p.p. A segunda posição pertence à Holanda por enquanto, que soma 21 pontos.