Brasileiros vão às finais no Mundial de Paracanoagem

O Brasil garantiu seis barcos nas finais após o primeiro dia de provas do Campeonato Mundial de Paracanoagem Velocidade. A competição, realizada na cidade de Szeged, na Hungria, começou nesta quarta-feira (9) para os atletas brasileiros. Thais Coutinho, Mari Santilli, Fernando Rufino, Débora Benevides, Igor Tofalini e Giovane Vieira irão disputar medalhas na corrida final das classes VL2, VL3 e KL2.

Começando pelo VL2 200m feminino, Débora Benevides conseguiu de sua bateria na classificatória com 1min02s26. Com isso, se garantiu direto na final da prova, sem precisar passar pelas semifinais. Mari Santilli também avançou para a decisão no VL3 200m. A única mudança foi que ela venceu sua bateria na classificatória com 59s68. Ainda no VL3 200m feminino, Thais Coutinho fechou as classificatórias em quarto lugar e precisou buscar a vaga na final conquistando o terceiro lugar da semifinal com 1min01s44. Na versão masculina da prova, Giovane Vieira venceu sua bateria da classificatória com 48s67 e se garantiu na corrida pela medalha. A mesma coisa aconteceu com Fernando Rufino e Igor Tofalini no VL2 masculino. Rufino, inclusive, venceu a semifinal do KL2 200m com 42s44 para avançar à decisão da prova.