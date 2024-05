Bia Haddad vence de virada na estreia do WTA 1000 de Roma

Foi com emoção! Bia Haddad está classificada à segunda rodada do WTA 1000 de Roma, na Itália. Quadrifinalista da última edição, a brasileira venceu de virada na sua estreia diante da chinesa Xinyu Wang, número 42 do ranking mundial. O placar foi de 2 a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em 2h15 de partida.

Beatriz Haddad é a atual número 13 do ranking da WTA, por isso, iniciou a sua trajetória em Roma já na chave principal do torneio. Sua adversária, Xinyu Wang, também fez a sua estreia no torneio nesta quinta-feira. As duas haviam se enfrentado quatro vezes antes do duelo de hoje. Bia venceu as três primeiras partidas, mas perdeu para a chinesa no último confronto, no piso duro do WTA 1000 de Doha.

O jogo

A partida se mostrou bastante equilibrada do começo ao fim, e a vitória da brasileira veio com emoção. Logo no primeiro game de partida, Wang quebrou o saque de Bia e abriu 1-0. Em seguida, Haddad teve duas chances para devolver a quebra e empatar o jogo, mas não conseguiu aproveitá-las. As duas tenistas, então, foram confirmando seus serviços sem muitas dificuldades até o nono game de partida, com 5-4 para a chinesa. Quando, no game seguinte, Bia Haddad obteve mais um break-point a seu favor, mas voltou a desperdiçá-lo.