Wrestling brasileiro disputa último pré-olímpico para Paris

A última seletiva olímpica do wrestling já está com data marcada para acontecer. Entre os dias 9 e 12 de maio a cidade de Istambul, capital da Turquia, receberá o evento que garante vagas aos Jogos Olímpicos de Paris. A delegação brasileira já está no país e conta com seis atletas, sendo quatro no estilo livre feminino: Laís Nunes, Giullia Penalber, Sabrina Gama e Kamila Barbosa. Por outor lado, no masculino temos Joilson Júnior, estilo greco-romano, e Pedro Samuel, estilo livre.

Laís Nunes, goiana de Barro Alto, é uma das favoritas para conquistar a vaga no wrestling para Paris. Isso porque, a atleta de 31 anos já esteve presente em outras duas Olimpíadas. "A preparação está excelente neste momento decisivo. Fizemos duas semanas muito boas na Alemanha. Assim, estamos finalizando a preparação aqui em Istambul para nos adaptar ao lugar e também ao nível dos treinamentos. A expectativa é a melhor possível. Estou concentrada e confiante", destaca Laís.

Para carimbar a ida à Paris é necessário que os atletas sejam finalistas da categoria ou o melhor terceiro colocado. O Brasil buscará as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris com seis atletas. Além disso, a seletiva terá transmissão do serviço de assinatura da UWW, o UWW plus. Por fim, confira a categoria dos atletas, data e horário das lutas: