Brasileiros param na primeira rodada do WTT Youth de Metz

Nesta sexta-feira (26), aconteceram as disputas do torneio de tênis de mesa sub-17 do WTT Youth Contender de Metz, na França. Três mesatenistas brasileiros estiveram presentes no torneio. Davi Fujii e Guilherme Diniz se classificaram na fase de grupos e jogaram as eliminatórias, enquanto Hamilton Yamane caiu na primeira fase.

Fase de grupos

A primeira fase do WTT Youth Contender de SPA sub-17 foi dividida em 26 grupos, com 80 atletas no total. Os dois primeiros de cada grupo se classificaram para a rodada de 64 avos de final. Davi Fujii começou a sua trajetória no torneio com uma vitória sobre o romeno Ianis Gligoras, e uma derrota diante do sueco Adam Wallin por 3 a 0 (11-5, 11-5 e 11-8) e 1 a 3 (6-11 8-11, 11-9 e 11-6), respectivamente. Dessa forma, Davi se classificou em segundo lugar do grupo 21.

Guilherme Diniz foi o segundo brasileiro a se classificar à fase eliminatória do torneio. Ele perdeu a sua primeira partida por 3 a 0 (9-11, 3-11 e 4-11) diante do Mykhailo Lovha, da Ucrânia. Na sequência, venceu a partida acirrada contra o alemão Fabian Rinderer por 3 a 2 (11-13, 17-15, 8-11, 11-7 e 11-4). Assim, ficou em segundo lugar do grupo 8.