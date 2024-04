Brasil leva três ouros por equipes no Parapan de tiro com arco

O terceiro e último título do país no dia veio na classe W1 masculina. Na final do torneio, Eugênio Franco e Helcio Perilo superaram a equipe chilena por 130 a 102. Ademais, com esta pontuação, os arqueiros brasileiros quebraram o recorde histórico do Parapan-Americano de tiro com arco. Ainda entre os homens, o Brasil competirá na decisão do arco recurvo diante do Canadá neste sábado (27), às 11h10, com Luciano Rezende e Tiago Pinheiro.

Outros pódios

Além das três medalhas de ouro em São Paulo, a seleção brasileira de tiro com arco paralímpico também levou uma prata e dois bronzes. O vice-campeonato ocorreu na chave mista do W1, onde Eugênio Franco e Juliana Cristina Ferreira foram superados pelo time dos Estados Unidos. Por outro lado, os terceiro lugares saíram no arco recurvo misto e no composto masculino, com Tércia Figueredo/Tiago Pinheiro e Andrey de Castro/Reinaldo Vagner Ferreira, respectivamente.