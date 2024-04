Bia Haddad vence Sara Errani e avança no WTA 1000 de Madri

Vitória arrasadora! A brasileira Bia Haddad Maia iniciou a sua trajetória no WTA 1000 de Madri com o pé direito. Em partida válida pelos 32 avos de final, a tenista brasileira número 14 do ranking mundial enfrentou a italiana Sara Errani. Voando no saibro espanhol, Bia Haddad aplicou um rápido 2 a 0 com parciais de 6-3 e 6-2, em 1h15min de partida.

Por conta de sua classificação atual no ranking da WTA, Bia Haddad pôde ter mais dias de preparação e estrear apenas na segunda fase do torneio. Assim, em sua primeira partida, ela enfrentou a tenista italiana Sara Errani, de 36 anos de idade. A adversária é a atual número 100 do mundo, mas já foi top-5 em 2013. Além disso, Bia Haddad e Errani já haviam se enfrentado quatro vezes no circuito profissional, com a italiana vencendo três destes duelos. O último encontro entre elas foi justamente nas quadras de Madri, na estreia do qualificatório em 2018, com vitória de Errani.

Bia Haddad, então, mostrou que queria deixar o histórico para trás e iniciou a partida com bastante intensidade. A brasileira começou quebrando os dois primeiros saques da italiana e fez uma run de 5-0. Na sequência, Errani devolveu uma quebra e embalou três games seguidos, mas Bia conseguiu fechar a parcial em 6-3. O destaque ficou para a resiliência da brasileira, que conseguiu defender quatro dos cinco break-points da adversária durante o set.