Goiás vence duelo estadual e é campeão da Superliga B

Pela primeira vez, um time do Centro Oeste ficou com o título da Superliga B. Em uma final goiana, o Goiás derrotou o Neurologia Ativa por 3 a 1, com parciais de 25/18, 20/25, 26/24 e 25/20. Os dois times estão classificados para a primeira divisão do voleibol nacional na temporada 2024/2025.

Em um momento histórico para o vôlei goiano, dois times do estado garantiram a vaga na final da Superliga B. Nesta quarta-feira (24), Goiás e Neurologia Ativa se enfrentaram em Goiânia para definir quem ficaria com o título. O Goiás começou melhor na partida, vencendo o primeiro set. Mas o Neurologia Ativa melhorou o seu volume de jogo na parcial seguinte para empatar a partida. O Esmeraldino ganhou os dois sets seguintes para fechar a partida e conquistar o seu primeiro título da Superliga B. O Goiás irá participar pela segunda vez da Superliga A. Após um terceiro lugar na Superliga B de 2021 (ainda como Anápolis Vôlei), o time herdou uma vaga na primeira divisão. Na temporada 2021/2022, Goiás ficou em 11º lugar voltando à segunda divisão. Agora, depois de dois anos, o time volta à Superliga A. Já o Neurologia Ativa irá fazer a sua estreia na elite do vôlei brasileiro.