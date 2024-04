Bernardinho convoca mais seis atletas para VNL Masculina

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou o segundo lote de atletas convocados para a Liga das Nações de vôlei masculino. Onze atletas já estão treinando no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro. Agora, o grupo deve ganhar mais seis atletas que irão se juntar ao grupo comandado pelo técnico Bernardinho.

Foram chamados nessa leva o levantador Bruninho, o oposto Alan, os ponteiros Honorato, Leal e Lucarelli e o líbero Thalles. Eles se juntam ao levantador Mateus Brasília, o oposto Felipe Roque, os pontas Paulo, Arthur Bento e Daniel Muniz, os centrais Lucão, Judson, Isac e Otávio e os líberos Alê Elias e Maique. Nesta semana, a CBV também divulgou a lista completa de inscritos na Liga das Nações, de onde devem sair os demais convocados. A Liga das Nações acontece entre os meses de maio e junho e será o último teste das seleções que vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil, sob o comando de Bernardinho, faz a sua estreia no dia 21 de maio contra Cuba no Maracanãzinho. A fase final da competição acontece no final de junho na Polônia.