Yuri Guimarães não consegue vaga olímpica no solo

Como foi a final

Dono da quinta melhor nota do quali, Yuri Guimarães praticamente repetiu o desempenho que teve há dois dias. Ele conseguiu cravar a maior parte de suas acrobacias na final, mas teve um pequeno desequilíbrio na metade da série, que o fez pisar fora da área permitida, descontando 0.1 de sua pontuação. O brasileiro teve 5.9 de dificuldade e 8.133 de execução, acumulando 13.933.

Ele fez a parte dele! 🤩🇧🇷✨

Nosso Yuri Guimarães foi o segundo atleta a se apresentar na final de solo da etapa de Doha 🇶🇦 da Copa do Mundo de Ginástica Artística! O brasileiro conquistou a nota 13.933 (5.9) e agora aguarda o final das apresentações para saber sua colocação... pic.twitter.com/4iM4YZgfYW — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 19, 2024

Yuri ficou na quinta colocação na Copa do Mundo de Doha. O medalhista de ouro do solo foi o cazaque Milad Kariimi, com 14.766, seguido pelo britânico Luke Whitehouse, com 14.566, e pelo também cazaque Dmitriy Patanin, com 14.500. Rivais diretos do brasileiro pela vaga olímpica, o croata Aurel Benovic foi o quarto colocado com 14.333, enquanto o francês Benjamin Osberger foi o sexto, com 13.733.

O sul-coreano Ryu Sunghyun, que venceu as duas primeiras etapas da Copa do Mundo, já tinha uma das vagas olímpicas asseguradas. A segunda vaga no aparelho ficou com Aurel Benovic, que acumulou 57 pontos. Yuri Guimarães encerrou o circuito com 45,5 pontos, na sexta colocação geral. O brasileiro chegou na final do solo em duas das quatro etapas disputadas.

Arthur Nory segue na briga

Se Yuri Guimarães não conseguiu, outro brasileiro ainda sonha com a vaga olímpica na Copa do Mundo de Doha. Arthur Nory está na final da barra fixa e precisará conquistar a medalha de ouro, além de torcer para que o lituano Robert Rvorogal fique fora do top-3, para conseguir a classificação. Sua final será neste sábado (20), por volta das 12h (horário de Brasília).