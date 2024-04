Time Brasil apresenta uniformes para os Jogos Olímpicos de Paris

Faltando menos de cem dias para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a Riachuelo, divulgou os uniformes de viagem e da cerimônia de abertura que serão utilizados pelos atletas do Time Brasil no megaevento da capital francesa. As roupas foram produzidas a partir de um processo de confecção sustentável e artesanal, desenvolvidas em Natal e no semiárido do Rio Grande do Norte.

Os uniformes exploram a fauna e a flora do país, e ilustram a força da biodiversidade brasileira. A cartela de cores das camisetas faz alusão à bandeira do Brasil, com as tonalidades de verde, azul e amarelo presentes em grande parte das peças. A modelagem foi pensada especialmente para proporcionar elegância, apostando em cortes finos e, ao mesmo tempo, modernos, que valorizam os traços dos atletas.

Além disso, as peças ainda trazem referências de moda do país-sede, como as listras breton e a saia midi rodada. As jaquetas jeans, por outro lado, foram bordadas, uma a uma, pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, cidade situada no semiárido do Rio Grande do Norte. O bordado, feito inteiramente à mão, diferencia as peças de forma que nenhuma se iguala a qualquer outra. Todas são exclusivas e únicas em suas linhas e técnicas.