Palmeiras assume vice-liderança do Brasileirão Feminino

América-MG e Palmeiras estão entre os melhores ataques desse início de Brasileirão Feminino. Mas os dois times passaram em branco no primeiro tempo da partida, criando poucas oportunidades para abrir o placar. No início do segundo tempo, o Palmeiras melhorou no ataque com a entrada de Tainá Maranhão no intervalo. A partir daí, as Palestrinas conseguiram pressionar mais a defesa das Espartanas.

Após tanto insistir, o Palmeiras conseguiu abrir o placar nos minutos finais da partida. Amanda Gutierres infiltrou na área e mandou a bola na rede, para fazer o seu sexto gol no Brasileirão Feminino. A atacante palmeirense agora está isolada na artilharia da competição, passando Cristiane, do Flamengo, que tem cinco gols. Em seguida, Tainá Maranhão mandou uma bomba da entrada da área para fazer o segundo gol do Palmeiras no jogo.