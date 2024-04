Orlando Pride derrota San Diego pela NWSL

O time da Rainha Marta segue invicto na NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (19), o Orlando Pride recebeu o San Diego Waves pela quinta rodada da competição, com quatro brasileiras em campo: Marta e Angelina, assim como Rafaelle e Adriana que entraram no segundo tempo. A equipe da Flórida ganhou a partida por 1 a 0, para conquistar sua segunda vitória na temporada.

O Orlando Pride dominou o primeiro tempo da partida. Criando mais oportunidades no ataque, o time teve mais chances de gol e abriu o placar aos 26 minutos. Em uma jogada iniciada por Angelina, Jaedyn Shaw chutou, mas a goleira defendeu. No rebote, Summer Yates mandou a bola no alvo para fazer o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, o San Diego Waves melhorou o seu rendimento em campo com as mudanças feitas pela treinadora do time. Mas o destaque ficou com uma mudança do Orlando Pride. Barbra Banda, craque da seleção da Zâmbia, fez a sua estreia pela equipe sendo ovacionada pelo estádio. A zambiana fez algumas boas jogadas, mas o Pride não conseguiu ampliar o placar.