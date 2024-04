Mariana Pistoia e Bia Bulcão caem no quali em Tbilisi

As brasileiras Ana Beatriz Bulcão e Mariana Pistoia participaram da Copa do Mundo de florete feminino, em Tbilisi, na Geórgia, nesta sexta-feira (19). Elas até superaram as poules e chegaram no quadro preliminar, mas acabaram derrotadas logo de cara e não conseguiram um lugar na chave principal.

Bia Bulcão foi quem teve a melhor campanha nas poules. Ela venceu a sul-coreana Eunji Kong (5 a 1), a turca Ceren Alioglu (5 a 1) e a austríaca Chiara Groess (5 a 4), perdendo para a grega Stravoula Garyfallou (5 a 3), a ucraniana Dariia Myroniuk (5 a 0) e a honconguesa Daphne Chan Nok Sze (5 a 2) nas poules.

Já Mariana Pistoia, atleta que estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, teve duas vitórias e três derrotas nas poules: venceu a austríaca Maria Kraenkl (3 a 2) e a francesa Morgane Tajan (4 a 3) e perdeu para a japonesa Arisa Kano (5 a 1), a canadense Sabrina Fang (5 a 0) e a russa Aila Mamedova (5 a 0).