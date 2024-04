LBF: fora de casa, Ituano derrota o Corinthians e conquista a 10ª vitória

Dez vezes Itu! Em confronto válido pela temporada regular da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Ituano visitou o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques e derrotou o clube adversário pelo placar de 72 a 63. O resultado foi a 10ª vitória do Galo na competição, que levou o time paulista ao segundo lugar geral.

A maior pontuadora da partida foi a ala Leila Zabani, do Ituano, que finalizou com 18 pontos marcados, além de nove rebotes e três assistências. Outra destaque do time foi a pivô Gabriela Guimarães, autora de um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes. No último sábado (13), ela anotou 35 pontos no duelo contra o AD Santo André e quebrou o recorde de pontuação da atual temporada da LBF.

Com a vitória sobre o Timão, o Ituano alcançou a segunda posição geral, em uma ótima campanha de 10 triunfos e apenas duas derrotas. Já o Corinthians, conheceu sua sua sexta derrota no campeonato, mas se manteve entre as quatro primeiras posições. Na próxima rodada, o alvinegro enfrentará o Santo André na próxima sexta-feira (26), às 21h. O clube de Itu, por sua vez, encara o São José Basketball já no domingo (21), às 11h.