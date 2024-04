Hamilton Yamane cai na fase de grupos do Youth de Luxemburgo

O brasileiro Hamilton Yamane participou do torneio de tênis de mesa sub-19 WTT Youth Contender de Luxemburgo, nesta sexta-feira (17). No entanto, o brasileiro perdeu suas duas partidas no grupo 4 e não avançou ao mata-mata do torneio. Ademais, vale destacar que o Yamane estava disputando em uma categoria acima da sua, já que tem apenas 15 anos de idade.

Hamilton iniciou sua trajetória perdendo para o tunisiano Wassim Essid por 3 a 1 (11/3, 10/12, 11/6 e 11/7). Em seguida, valendo a eliminação do grupo 4, perdeu para o anfitrião do torneio, Loris Stephany, de Luxemburgo, por 3 a 2 (8/11, 11/9, 5/11, 11/6 e 11/8). Assim, ele ficou na terceira colocação da chave e não avançou para o mata-mata.