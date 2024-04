Matheus Becker para no quadro de 64 do sabre no Mundial Júnior

O brasileiro Matheus Becker chegou até o quadro de 64 na disputa do sabre júnior no Mundial Júnior e Cadete de esgrima, em Riad, na Arábia Saudita, nesta quinta-feira (18). Ele não fez uma boa campanha na poule, mas venceu um adversário no mata-mata e terminou na 63ª colocação. Outros três brasileiros chegaram até o quadro de 128, enquanto outros quatro não superaram a fase inicial.

Matheus Becker conseguiu apenas duas vitórias em seis jogos nas poules e, apesar disso, conseguiu um lugar no mata-mata. Por lá, ele surpreendeu o britânico Ryuki Hiyama, que foi o 28º melhor das poules, e venceu por 15 a 12. O brasileiro chegou ao quadro de 64, onde perdeu para o francês Benjamin Ducerf por 15 a 2. Assim, encerrou a competição na 63ª colocação.

Entre os outros brasileiros no masculino, Renato Saliba venceu três confrontos nas poules e avançou ao mata-mata, onde perdeu para o ucraniano Darii Lukashenko por 15 a 6 no quadro de 128. Ele terminou em 87º lugar. Erico Patto e Thomas Fasting, com uma vitória nas poules cada, acabaram eliminados. Erico terminou na 123ª colocação geral, enquanto Thomas foi o 128º.