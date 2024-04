Jucielen Romeu vai à semifinal da World Boxing Cup

Naka perde de campeã mundial e Bynha de vice

Caroline Almeida foi a primeira brasileira a entrar em ação na World Boxing Cup nesta quinta-feira. Competindo nos 50kg feminino, a brasileira enfrentou a chinesa Yu Wu por uma vaga na semifinal. No Campeonato Mundial do ano passado, Wu conquistou o título na categoria até 52kg. Além disso, ela também está classificada para os Jogos de Paris nos 50kg.