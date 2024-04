Hamilton Yamane cai no mata-mata do Youth de Luxemburgo

O brasileiro Hamilton Yamane participou do torneio sub-17 no WTT Youth Contender de Luxemburgo, nesta quarta-feira (17). Ele ficou em segundo lugar no grupo 30, após uma vitória e uma derrota, e perdeu na primeira rodada do mata-mata para o chinês Sun Yang por 3 sets a 0 (11/9, 11/0 e 11/4). O brasileiro voltará a competir na disputa sub-19 do evento de tênis de mesa.

Hamilton iniciou sua trajetória vencendo o francês Gabriel Ployet por 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/6). Em seguida, valendo a primeira colocação do grupo 30, perdeu para o o sul-coreano Kim Seongwon por 3 a 2 (6/11, 11/9, 11/9, 5/11 e 11/6). Ele ficou na segunda colocação da chave, mas ainda assim avançou para o mata-mata.

Por lá, o brasileiro encarou o chinês Sun Yang, sexto colocado do ranking mundial juvenil e cabeça de chave número um em Luxemburgo. Yang foi dominante e ganhou por em três sets. O brasileiro chegou a ser resistente na primeira parcial, perdendo por 11/9, mas viu o adversário ser dominante na sequência, ganhando por 11/0 e 11/4.