Grêmio derrota o América e segue 100% no Brasileiro Sub-20

Os autores dos gols do triunfo do Tricolor gaúcho foram o centroavante Guga e o meia Artur Junior. Já do lado do América, o atacante Karlos Samuel foi quem balançou às redes. Com o resultado, o Grêmio subiu para a segunda posição e está atrás apenas do Palmeiras, que também possui três vitórias no Brasileiro-20, mas se encontra na frente pelo critério de mais gols marcados.

Outras partidas

Simultaneamente ao duelo entre Grêmio e América-MG, o Bahia recebeu o Cruzeiro no Estádio Pituaçu, em Salvador, e superou o adversário pelo placar de 1 a 0. João Coni, de apenas 17 anos, definiu o resultado final da partida. Mais tarde, o Fortaleza virou sobre o Atlético Goianiense, derrotou o rival por 2 a 1 e conquistou sua segunda vitória no torneio. Destaque para a atuação de destaque do centroavante Kauê Canela, autor de um gol a favor e um contra no jogo.