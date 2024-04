Sesi Araraquara vence fora de casa e sobe para segundo na LBF

Subindo na tabela! Jogando fora de casa, o Sesi Araraquara visitou o Ponta Grossa no Ginásio Borell Du Vernay e superou o adversário pelo placar de 75 a 36. Com o resultado, o time paulista alcançou sua nona vitória na Liga de Basquete Feminino (LBF) e subiu para o segundo lugar geral.

Quem liderou o ataque do Sesi foi a ala-pivô Emanuely de Oliveira, autora de 11 pontos na partida, além de quatro rebotes e uma assistência. Do lado paranaense, destaque para a ala Wanessa Silva, que marcou 13 pontos e 11 rebotes. As paulistas estão atrás apenas do líder Sampaio Corrêa na classificação geral e voltam às quadras na próxima sexta-feira (19), às 21h, para enfrentar o Blumenau. O Ponta Grossa, por sua vez, segue na lanterna da LBF com 11 derrotas em 11 rodadas e jogará no sábado (20), às 18h, contra o Bax Catanduva.

Sobre o confronto

Com um volume de jogo intenso, o Sesi Araraquara abriu nove pontos de vantagem em menos de cinco minutos jogados. Assim, a equipe visitante fechou o primeiro quarto vencendo por 23 a 11. Na sequência, o roteiro se repetiu e as paulistas seguiram tendo o total domínio da partida. Liderado pela experiente pivô Érika De Souza, o Sesi foi para o intervalo na frente pelo placar de 43 a 17.