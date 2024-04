Luis Britto elimina compatriota e vai às quartas em Tucumán

Em partida válida pelas oitavas de final da chave de duplas do Challenger de San Miguel de Tucumán, na Argentina, o brasileiro Luis Britto derrotou o compatriota Igor Gimenez e avançou às quartas do torneio. Ainda nas duplas, José Pereira acabou eliminado por uma parceria argentina. Já no simples, Daniel Dutra Silva parou diante do turco Ergi Kirkin.

Jogando ao lado de Gonzalo Villanueva, da Argentina, Luis venceu o confronto contra Igor Gimenez e o uruguaio Franco Roncadelli pelo placar de 2 a 0 (6/4 e 6/4). No primeiro set, eles abriram a disputa com duas quebras nos três games iniciais. Britto e seu parceiro levaram um break de volta, mas fecharam a parcial em 6 a 4. Logo depois, uma única quebra saiu no quinto game e a dupla decretou sua classificação às quartas de final. Agora, com o resultado, Luis Britto e Gonzalo Villanueva avançaram para encarar os argentinos Lautaro Midon e Mateo Del Pino, que eliminaram o brasileiro José Pereira e o japonês Kaichi Uchida, vencendo a partida por 2 a 1 (2/6, 7/6 [7/4] e 10/6). O duelo em Tucumán ocorrerá nesta quinta-feira (18), ainda sem horário definido.