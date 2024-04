Fluminense vence Sport na semi da Copa do Brasil sub-17

O Fluminense deu um grande passo rumo à classificação para a final da Copa do Brasil sub-17 de futebol. Nesta quarta-feira (17), a equipe carioca foi até a Arena Pernambuco e bateu o Sport por 2 a 1. Com o resultado, os tricolores têm a vantagem do empate na partida de volta.

O próximo confronto entre Fluminense e Sport está marcado para a quarta-feira (24) da semana que vem. A bola vai rolar no Estádio Moça Bonita, em Bangu, a partir das 15h. O Flu tem a vantagem do empate para garantir a classificação. Enquanto isso, o Sport precisa de uma vitória superior a dois gols para avançar. Se o trinfo rubro-negro for pela diferença mínima, a definição vai para os pênaltis.

No outro lado da chave, São Paulo e Cruzeiro decidem a segunda vaga na decisão da Copa do Brasil sub-17. O confronto de ida entre as duas equipes aconteceu na última terça-feira(16), quando a Raposa marcou aos 44 do segundo tempo e venceu por 1 a 0 no Estádio Canindé. Por isso, tem a mesma vantagem do Flu para classificar.