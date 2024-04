Thiago Wild salva cinco match points e vence estreia em Bucareste

Quando Wild sacou para 5/3, ele teve que encarar cinco match points e salvou todos. Logo em seguida, Nardi torceu o tornozelo e teve que receber atendimento médico. Ele voltou para a partida, mas com a movimentação debilitada. Assim, o brasileiro conseguiu virar o game, devolveu a quebra na sequência e fechou o duelo com uma vitória por 7-2 no tie-break.

Subida no ranking

Com o triunfo, Thiago Wild se garantiu nas oitavas de final do ATP 250 de Bucareste. Agora, ele enfrentará o argentino Mariano Navone (52º) ou o italiano Luciano Darderi (64º). O brasileiro já venceu os dois adversários em partidas do circuito. Com a campanha até aqui, Wild ganha 25 pontos no ranking mundial e sobe cinco posiçoes de forma momentânea, indo para o 62º lugar.

Este é o primeiro torneio de Wild na gira de saibro europeia, sendo sua primeira partida desde a eliminação na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, há três semanas. Além dele, o Brasil é representado pelo jovem João Fonseca, de 17 anos, no torneio individual do ATP 250 de Bucareste. Além disso, o próprio Wild e Rafael Matos competirão nas duplas.