Kamilla Cardoso é 3ª escolha no Draft da WNBA e bate recorde para o Brasil

Tamanho protagonismo melhorou suas projeções no "mock" (termo em inglês simulações). Quando se declarou para o Draft da WNBA, antes do Final 4 da NCAA, Kamilla já aparecia entre as cinco primeiras escolhas. Contudo, com o título e prêmio de MVP, ela saltou para aparecer no top-3, que se confirmou nesta segunda-feira.

Brazucas na WNBA

Anteriormente, a melhor posição de uma brasileira no Draft da WNBA havia acontecido no ano passado. Na ocasião, Stephanie Soares entrou na quarta posição pelo Washington Mystics. Ela vai jogar pelo Dallas Wings por conta de uma troca entre as franquias. Além disso, deve fazer sua estreia na liga nesta temporada porque sofreu uma grave lesão no joelho em 2023.

Além dela, o Brasil também conta com Damiris Dantas na principal liga de basquete feminino do mundo. Após dispensa do Minnesota Lynx, ala-pivô de 31 anos acertou contrato com o Indiana Fever e retornou à WNBA após um ano de ausência.