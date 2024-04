Gui Santos marca 13 pontos no último jogo da temporada na NBA

O brasileiro ficou de fora de todo o segundo quarto e retornou à quadra no terceiro período, jogando a maior parte dos dois quartos finais. Ele, inclusive, marcou os dois pontos que colocaram o Golden State Warriors de volta à liderança do placar a três minutos do fim do jogo. Gui atuou por 24min01s, sendo o jogador de sua equipe que mais esteve em quadra na partida. Ele teve 13 pontos, em um aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra e 20% nos de três pontos, com cinco rebotes (dois ofensivos e três defensivos), duas assistências e um roubo.

Recorde pessoal

Gui Santos foi o terceiro maior pontuador do Warriors contra o Utah Jazz. O cestinha da equipe e do jogo foi Klay Thompson, com 25 pontos, seguido por Andrew Wiggins, com 19. Além disso, o brasileiro de 21 anos igualou sua maior pontuação da NBA com a atuação neste domingo. Ele também havia feito 13 pontos contra o Indiana Pacers, em fevereiro. Naquela ocasião, também anotou seu recorde de rebotes na liga, com oito no total.

Agora, Gui Santos acumula 23 partidas disputadas na NBA, todas com a camisa do Golden State Warriors nesta temporada. Ele tem médias de 8,3 minutos por jogo, com 3,6 pontos, 2,1 rebotes e 0,6 assistências. O brasileiro também disputou 19 jogos pelo Santa Cruz Warriors, franquia do Golden State na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, e teve médias de 30,0 minutos, 14,8 pontos, 7,6 rebotes e 2,5 assistências.

Warriors nos play-ins

Apesar da vitória, o Golden State Warriors não ganhou posições e finalizou a temporada regular na décima colocação da Conferência Oeste, com a campanha de 46 triunfos e 36 derrotas. A equipe se classificou para os play-ins e jogará contra o Sacramento Kings nesta terça-feira (16), às 23h (horário de Brasília), em Sacramento. Se vencer, avança ao jogo decisivo por um lugar nos playoffs. Se perder, estará eliminado.