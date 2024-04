Douglas Souza nega retorno à seleção após ser convocado

Alegando prioridade a sua saúde mental, Douglas se aposentou da Seleção Masculina de vôlei após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Na ocasião, o Brasil acabou derrotado na disputa pelo bronze e terminou o evento sem medalhas depois de muito tempo. A convocação Nesta segunda-feira (15), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a primeira leva de atletas convocados por Bernardinho para os treinos visando a Liga das Nações (VNL). Entre os 12 atletas convocados que atuam no Brasil, o nome do ponteiro Douglas Souza foi o principal destaque da lista. O grupo ainda terá como convidados o levantador Gustavo Cardoso (Farma Conde) e o ponteiro Maicon (Araguari) Os 12 primeiros convocados se apresentam no Centro de Treinamento de Saquarema, no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira (22). Nesse período, outra lista deve vir, com os atletas que atuam fora do Brasil e os que estão nas finais da Superliga Masculina de vôlei