Aline Rocha e Vanessa Cristina são 5ª e 6ª na Maratona de Boston

Nada como uma segunda-feira (15) na gelada Boston para fazer uma corrida de 42 km e começar bem a semana. Para os atletas paralímpicos Aline Rocha, Vanessa Cristina de Souza e Carlos Pierre de Jesus a tradicional prova norte-americana serviu para tentar índice paralímpico. De acordo com o índice do Comitê Paralímpico Brasileiro, os corredores não atingiram o tempo, mas ainda podem chegar até o final do mês. De resultados, nas classes T53/T54, as atletas nacionais ficaram em 5º e 6º, enquanto o representante masculino foi 22º.

A Maratona de Boston é uma das mais tradicionais e importantes provas do calendário anual, sobretudo, para os atletas de elite. Esta é a 128ª edição da competição que partiu de Hopkinton e terminou em Back Bay, lado leste de Boston. Assim, Aline completou em 1h41min47s com a quinta colocação. Em seguida, veio a compatriota Vanessa, com 1h43min22s.

Então, a vencedora foi a britânica Eden Rainbow Cooper, com 1h35min11s. Em segundo lugar ficou a suíça Manuela Schar, com 1min30s a mais que a campeã. Completou o pódio a australiana Madison de Rozario, com 1h39min20s. Em conformidade com índice do CPB, o tempo para garantir vaga à Paris é de 1h36min44s. Contudo, tanto Aline como Vanessa terão oportunidade de buscar a marca entre os dias 29 e 30 do mês de abril.