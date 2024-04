Sem Bruna de Paula, Brasil perde da Polônia em amistoso

Mesmo começando a partida na frente, as brasileiras viram as polonesas aproveitarem furos da defesa para ultrapassarem no placar. Mesmo assim, as Leoas não deixaram as anfitriãs escaparem no placar. Erros na finalização foram determinantes para deixar dar números finais de 22 a 26 para as Polonesas.

Palavras do professor

Após a derrota para a Polônia, o técnico da seleção Cristiano Rocha falou com exclusividade com o Olimpíada Todo Dia. Ele ressaltou a dificuldade no aproveitamento do ataque brasileiro. "Não estivemos bem no ataque, não conseguimos boas criações na parte ofensiva durante toda a partida, por isso não conseguimos vencer o jogo. Mas de forma geral, foi uma semana bastante proveitosa na Polônia e nos ajuda a escolher bem as meninas que vão para a Olimpíada e também nos ajuda na preparação como equipe, nos aspectos táticos e técnicos", afirmou o treinador.

Ele comentou sobre a decisão de poupar Bruna de Paula novamente. A atleta já havia ficado de fora no amistoso anterior, ao lado de Tamires e a goleira Gabi Moreschi, quando o Brasil venceu a Polônia por 30 a 20. "A Bruna vem se recuperando de uma lesão, por isso decidimos poupar ela neste amistoso. Estamos fazendo com que o máximo de jogadoras possam atuar, para que assim possamos fechar a lista para os Jogos", contou Rocha.