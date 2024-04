Taiane Justino quebra dez recordes na Copa do Mundo de LPO

De quebra, os recordes nacionais sub-20 e adulto da categoria acima de 87kg feminino foram ultrapassados duas vezes por Taiane, com 249kg e 253kg. Assim, foram quebrados cinco recordes brasileiros adulto, cinco recordes brasileiros sub-20 e dois recordes sul-americanos sub-20. Além disso, ela terminou em segundo lugar no grupo B e nono lugar no geral.

Participação do Brasil

Coincidentemente, sua carga total de 253kg foi a mesma alcançada por Laura Amaro no dia anterior, pela competição da categoria 81kg feminino. No caso de Taiane Justino, ela viajou para a Tailândia atrás de experiência em competições internacionais, uma vez que ainda não tem índice para brigar por vagas no torneio olímpico.

Com a prova de Taiane, o Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo de levantamento de peso Phuket, na Tailândia. Assim, a delegação retorna da Ásia com 12 recordes nacionais e uma vaga olímpica na bagagem. Além disso, vale lembrar que Amanda Schott, a outra brasileira na corrida olímpica, participou da pesagem mas não competiu em Phuket, por conta de uma lesão.

*Com informações da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos