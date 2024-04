Botafogo vence o Pinheiros e fecha lista dos playoffs no NBB

Em Santa Cruz do Sul, no sul do país, o União Corinthians foi outro time mandante que perdeu sua partida em casa. Eles acabaram superados pelo Pato Basquete por 77 a 75. Do lado paranaense, o destaque foi o venezuelano José Santiago Materan, que marcou 17 pontos, quatro rebotes e duas bolas recuperadas. Já entre os gaúchos, quem melhor desempenhou foi o estadunidense Duane Johnson, dono de 15 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Por fim, fechando o dia recheado de basquete no NBB, o Minas Tênis Clube triunfou sobre o Caxias do Sul, fora de casa, pelo placar de 99 a 88. Rafa Mineiro foi o cestinha da equipe mineira com 16 pontos, além de um rebote e uma assistência. O time gaúcho perdeu a sua última oportunidade de se classificar ao mata-mata do torneio e acabou eliminado na 18ª colocação.