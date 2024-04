Jovem talento do rugby brasileiro ganha bolsa para África do Sul

"Vejo que evoluí muito nestes dois meses de África do Sul. Dentro de campo, percebo uma melhora no condicionamento físico e nas habilidades básicas do jogo, como chute, passe e tackle. Fora dele, percebo que essa rotina me tornou uma pessoa mais disciplinada. Agora sei da importância de cumprir com os horários, da alimentação e do sono para crescer como jogador."

Danilo finaliza em breve a primeira etapa do intercâmbio, que consiste em um trabalho intenso de pré-temporada com o restante da equipe. A partir de abril, inicia a segunda metade do programa, com a realização de partidas semanais.

A bolsa

Instituída em 2014, a Bolsa Michel Etlin já beneficiou 15 jovens atletas com intercâmbios para África do Sul e Nova Zelândia. Os selecionados devem ter entre 18 e 20 anos, apresentarem boa conduta fora de campo, agindo conforme os valores do rugby, e mostrarem potencial para representar a seleção brasileira em um futuro próximo. Além disso, durante todo a estadia no exterior, profissionais da Confederação Brasileira de Rugby acompanham os jogadores.

Além de Danilo Messias, outros grandes nomes do rugby nacional já receberam a bolsa. Exemplos como Cleber "Gelado" Dias, Rafael "Latrell" Teixeira, João Amaral, Victor "Feijão" Silva e Matheus Claudio.