Hettsheimeir dá show, e Corinthians atropela o Botafogo no NBB

Na reta final da temporada regular do NBB, o Corinthians passeou sobre o Botafogo e derrotou o adversário pelo placar de 116 a 72, na noite de hoje (8). Esta foi a 19ª vitória da equipe paulista em 35 rodadas disputadas na liga nacional, onde ocupa o oitavo lugar.

O cestinha do Corinthians no confronto foi o pivô Rafael Hettsheimeir, dono de 32 pontos, oito rebotes e uma bola recuperada. Outro destaque foi o estadunidense Elyjah Clark, que finalizou com 15 pontos, sendo quatro bolas de três pontos. Do lado do Fogão, o argentino Ramiro Santiago obteve o melhor desempenho do clube carioca e terminou com 16 pontos e cinco rebotes.

Líder geral da competição, o Flamengo também venceu sua partida hoje. Os cariocas receberam o Pinheiros no Maracanãzinho e superaram o rival por 73 a 59. Quem terminou como cestinha foi o armador Scott Machado, com 13 pontos, além de três rebotes e duas assistências. Entre os paulistas, destaque para o sérvio Sasa Borovnjak, dono de 17 pontos.